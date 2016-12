Empezar un negocio de restauración de muebles es una excelente idea para un pequeño negocio que puede convertirse en uno grande y con buenos ingresos.

Muchas personas atesoran muebles que les han sido heredados, así que, existe un mercado muy redituable. Lo mejor de todo, la restauración de muebles antiguos puede ser combinada con retocado de muebles y, en el comienzo, puede iniciarse desde casa.

¿En qué consiste este negocio?

La restauración de muebles involucra varias actividades: remoción de manchas, reparación de grietas en la madera (carpintería en general), trabajo de pintura, eliminar acumulaciones de grasa, etc. Sillones, sillas, mesas, gabinetes… son muebles restaurables. Algunas personas optan sólo por el retocado. La cantidad de trabajo a ofrecer dependerá de tus habilidades como restaurador.

Diferencias entre Retocado y Restauración

La restauración se refiere a regresar al mueble a sus condiciones originales. Esto podría hacerse aplicando una nueva capa de pintura sobre la vieja, o remplazando partes faltantes como perillas, puertas, bisagras, etc.

El retocado, por otro lado, no necesariamente es regresar el mueble a su estado original. También significa darle al mueble un nuevo aspecto. Al comenzar un negocio de restauración de muebles, el rango de servicios incluirá desde restauración de antigüedades hasta restauración de muebles de patio.

Lo más importante al empezar un negocio de restauración de muebles es la atención al cliente. Es crítico comprender exactamente lo que el cliente desea, y estar mutuamente de acuerdo antes de tomar cualquier trabajo de restauración. Naturalmente, el ofrecer precios competitivos te abrirá muchas puertas.

Para construir una reputación fuerte, la calidad de los materiales usados deberá ser excelente. Le publicidad de boca en boca te atraerá mucho trabajo, así que deberás tomar las medidas necesarias para garantizar la satisfacción del cliente.

Haciendo crecer el negocio

Junto con la restauración y retocado de muebles, la creación de muebles personalizados también puede ser una opción redituable a considerar. Comprar muebles antiguos de buena calidad para restaurar y venderlos es otra modalidad muy socorrida por muchos restauradores.

Algunos negocios de restauración también ofrecen cursos para clientes que están interesados en conocer lo básico de la restauración.

Finalmente, es necesario conocer sobre cualquier reglamento local como permisos, impuestos, etc. antes de comenzar. A pesar de esto, el éxito está casi garantizado. Un negocio de restauración de muebles puede ser disfrutado tanto como un hobbie para quienes les gusta trabajar la madera.

