LIMPIEZA DE DEPARTAMENTOS

Este servicio es muy común y parece que hay mucha competencia. Eso es si usted cuenta el número de negocios que ofrecen este tipo de servicio. Ahora hablemos con la verdad. Muchos de estos negocios desaparecen de la noche a la mañana, son informales, hacen un trabajo pobre, eso si aparecen. Muchos dueños de departamentos cambian de servicio unas cinco o seis veces por año. ¿Por qué? La única razón que podemos asumir y que es peligrosa, es que este negocio hace ganar dinero rápidamente y en grandes cantidades. Mucha gente empieza este negocio con buenas intenciones. Y de repente se dan cuenta que hacen el mismo dinero en una semana del que acostumbraban hacer en tres meses en su trabajo antiguo. Y por una razón desconocida ya no se aparecen. No contestan su teléfono y están fuera del negocio. Por supuesto que usted no será de los que se hacen rico y se desaparecen, entonces procederemos a ver cómo se empieza y opera este negocio.

Su servicio de limpieza y preparación de departamentos debe de tener estos tres aspectos:

Disponibilidad y rentabilidad: los dueños de los departamentos no siempre sabe cuándo una unidad se vaciará, pero ellos saben que cada día que esté vacía están perdiendo dinero. Servicios de alta calidad: el dueño del departamento debe de estar convencido que cuando usted complete el trabajo, la unidad está lista para habitarse. Servicio de prioridad: cada dueño de departamento debe de estar convencido que usted le da prioridad a él. Ellos no quieren esperar el servicio mientras usted atiende otras cinco unidades para otros dueños.

Ahora veamos cómo funciona este negocio:

Usted promociona sus servicios y hace contactos personales con dueños y gerentes de departamentos. En cada entrevista, usted simplemente menciona su negocio y deja una propuesta detallando sus cuotas y servicios. Las cuotas deberán ser implementadas en base a los metros cuadrados de la unidad vacía también como consideraciones aparte entre las que se mencionan: patios, edificios altos, etc. Deje un volante y una propuesta al gerente de los departamentos, también un montón de volantes para que los inquilinos puedan tomarlos. Muchos inquilinos sucios le llamarán para limpiar el departamento y mudarse, para que así les regresen su depósito de limpieza. Si el dueño o gerente de los departamentos expresa un interés inmediato, discuta los detalles. Vaya al grano. Si el gerente no tiene tiempo para hablar, deje pasar dos o tres días y hágale una llamada telefónica. Cuando usted ha dejado una docena de propuestas a diferentes gerentes de departamentos, usted recibirá las llamadas preguntando por el horario de sus servicios. Cuando usted negocie el acuerdo con el gerente, cómo y cuándo le pagarán será un asunto vital. Si usted tiene que esperar diez días para recibir su dinero, agregue el 5% del costo de sus servicios. Por supuesto, no diga que lo está haciendo, sólo hágalo.

Cuando usted limpie, haga limpieza normal y ponga especial atención a los aspectos que el gerente mencionó como importantes. Esos serán los primeros aspectos que él revisará cuando usted termine. El lavado, las regaderas, accesorios de baño, son los que más se notan y deberán estar perfectos.

Usted mejora su negocio y tendrá mas demanda si usted ofrece servicios como: limpieza de alfombras y mantenimiento de luz. Estos servicios extras no son necesarios, pero imagine la demanda que tendrá un servicio “lo hacemos todo”.

USTED NECESITA

Un pequeño equipo que incluye: botellas rociadotas, limpiadores de hornos, agentes limpiadores, cepillos, etc. Esto cuesta alrededor de us$30 ó us$40.

Una oficina con teléfono, y una computadora es recomendable.

Usted puede rentar una aspiradora portátil por us$25 al día, si lo necesita. Puede utilizar su vehículo actual para servir a sus clientes. No es necesario rentar una oficina, puede trabajar desde su casa. También puede crear volantes y propuestas con la computadora de su casa. Su inversión inicial y el costo de cada trabajo se recuperan con cada trabajo completo.

VENTAJAS

Pequeño costo operacional inicial. Trabaja las horas que usted escoja. No es necesario empleados a menos que su negocio crezca considerablemente. Es de fácil operación y con pocos dolores de cabeza. Dueños de negocios similares reportan grandes resultados y utilidades.

DESVENTAJAS

Requiere de gran trabajo los primeros 30 días. Necesita hacer un buen esfuerzo para conseguir sus primeros clientes.

