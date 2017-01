GANANDO DINERO CON LOS HINCHABLES (INFLABLES)

Comenzar un negocio de hinchables (también conocidos como inflables en varias partes del mundo) es una forma ideal para complementar sus ingresos actuales y posiblemente convertirlo en un negocio de tiempo completo. Los hinchables son el negocio perfecto para comenzar desde casa ya que es un nicho muy popular. Padres de familia, abuelos, escuelas… buscan la manera de hacer fiestas divertidas para los niños. Los hinchables vienen en todas las formas y tamaños. Desde casas hasta parques de agua, hay hinchables que se ajustan a cualquier ocasión y tamaño del evento.

* Consejos para antes de arrancar

Consulte con la autoridad local correspondiente acerca de permisos y licencias que necesite para operar. Cada país/ciudad tiene sus propias normas, así que antes de comprar el equipo infórmese bien.

Después de asegurar que esté cumpliendo todas las normativas, adquiera uno o más hinchables. No escatime en sus compras. No adquiera hinchables para hogar, ya que no son aptos para alquiler. De hecho, es muy probable que sea ilegal en su ciudad rentar hinchables de uso doméstico. Compre hinchables de uso comercial.

Necesitará de un vehículo para transportar los hinchables. El peso puede variar, pero un hinchable puede pesar hasta 200 kilos. También es recomendable contar con un generador para cuando no se cuente con energía disponible. Si elige un hinchable acuático, también necesita contar con un suministro constante de agua.

Consulte con un abogado sobre los contratos a utilizar en cada alquiler. El contrato debe contener los requisitos de seguridad, así como la exigencia de que un adulto supervise el hinchable en todo momento.

Obtenga un seguro para su negocio. Los hinchables son bastante seguros, pero los accidentes pueden suceder. El seguro es una necesidad para protegerlo a usted y su negocio.

* Alcanzando el Éxito

Como ya se había mencionado, los hinchables son el negocio ideal de medio tiempo. La mayor parte del negocio se desarrolla los fines de semana durante los meses calurosos cuando las fiestas al aire libre son más comunes. Promociónese durante la primavera para que tenga trabajo todo el verano.

Mande hacer volantes y distribúyalos en la ciudad. Haga acuerdos con negocios orientados a fiestas para promocionarse mutuamente. Póngase en contacto con organizadores de eventos y deles a conocer sus servicios.

Con el tiempo y a medida que el negocio crezca puede ofrecer otros servicios como payaso y/o mago e incluso vender artículos para fiestas.

