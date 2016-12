EMPIECE UN NEGOCIO CONTABLE DESDE CASA

Comience un negocio contable y trabaje para empresas o negocios independientes preparando reportes financieros, balances de cuentas, nóminas, planes de impuestos, etc. Debe sentirse cómodo trabajando con números, y estar orientado a los detalles. La organización es importante.

Si usted es un contador público certificado, puede cobrar más por su trabajo, ya que su nivel de educación y experiencia es mayor.

Necesitará un fax, copiadora y un ordenador (computadora) con programas de hoja de cálculo, procesador de palabras y base de datos. Una sumadora o calculadora también son útiles para este trabajo.

Libros de referencia, tales como la guía anual de impuestos, también le serán útiles dependiendo del rango de servicios que proveerá.

