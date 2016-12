¿Qué es esto?

La corrección de textos es el acto de leer un documento cuidadosamente y buscar errores de gramática, ortografía o de cualquier otra índole. Cualquier tipo de error dentro de un documento puede dificultar la lectura para algunas personas. Esto causa que las personas pierdan interés al ser distraídos por todos los errores que leen. Entonces, el documento no es leído, y se vuelve inútil para la persona que lo posee.

Es sencillo cometer errores y pasarlos por alto al escribir un texto. Un par de ojos frescos son una buena herramienta para alguien que desee publicar un buen artículo. Es entonces cuando buscan un corrector de textos para ser su segundo par de ojos que pueda detectar cualquier error.

¿Qué habilidades se requieren?

No necesita tomar un curso especial para ser corrector de textos, pero debe tener un excelente dominio de las reglas de gramática y ortografía. Conocer bien su idioma y los modismos comunes es una necesidad.

Algunas escuelas ofrecen cursos de corrección de textos, así que puede considerar tomar uno para refrescar sus habilidades y para mantenerse al día en las reglas de gramática y ortografía.

¿Qué equipo se requiere?

Un ordenador/computadora en buen estado así como algún programa para abrir los documentos que le serán enviados para corregir.

También deberá tener un diccionario, para una rápida consulta, así como un buen diccionario de sinónimos. Una buena impresora es también recomendable para imprimir algunos de los documentos y así tener una mejor perspectiva de los posibles errores.

¿Cómo comienzo el negocio?

Elaborar una página web es su mejor opción para comenzar a publicitar su negocio. Sitios web de negocios independientes o publicaciones gratuitas también pueden ser usados para encontrar personas que estén en busca de sus servicios.

¿Cómo encontrar clientes?

Primero debe comenzar por contactar algunos escritores locales y ofrecerles sus servicios de corrección de textos. Ellos dedican su tiempo para crear los documentos escritos que, por lo general, no tienen tiempo de revisarlos o pueden tener problemas detectando errores.

Los dueños de páginas web también son un buen mercado, ya que la mayor parte del material escrito que vemos en internet se localiza en los sitios web. En ocasiones, simplemente contactando al dueño de algún sitio web y hacerle saber de los errores que ha detectado en su página, puede ayudarle a obtener su primer cliente. Pueden no estar interesados, pero no pierde nada con intentarlo.

Si usted es de esas personas que pueden ver un texto y de inmediato detectar errores de gramática u ortografía, ésta sería una buena opción de trabajo independiente.

VN:F [1.9.15_1155]

Califica este articulo espera por favor... Rating: 3.7/5 (7 votes cast)