En este negocio no sólo estarás vendiendo esas suaves batas quirúrgicas que todos conocemos, ¿has notado la gran variedad de ropa que las enfermeras y doctores utilizan? Mientras que los doctores tienden a quedarse con las batas blancas, las enfermeras optan por prendas con patrones de flores y hasta personajes animados. Aparte de las batas, tus clientes también se interesarán en otros artículos como zapatos y calcetería.

Cómo empezar una tienda de uniformes médicos.

Selecciona -de ser posible- un local cercano a hospitales y consultorios médicos. La mayoría de los profesionales médicos no cuentan con mucho tiempo para salir y comprar ropa.

Dentro de la tienda, necesitarás espacio para tener un buen inventario, así como un atractivo “showroom” que muestre los artículos que tienes a la venta. Asegúrate de entablar relación con proveedores confiables, incluyendo fábricas y mayoristas.

A pesar de que no necesitarás ningún tipo de entrenamiento o certificación para iniciar una tienda de ropa médica, la experiencia en el manejo de un negocio y tus habilidades como vendedor seguramente ayudarán a que el progreso sea más sencillo.

Las tiendas de menudeo generalmente tienen un margen de ganancia pequeño por lo que será muy importante que controles los gastos. Si no tienes experiencia en el ramo, es recomendable visitar tiendas de ropa y empezar a preguntar a los profesionales médicos por sus preferencias.

Claves Para el Éxito

Para operar una exitosa tienda de uniformes médicos, selecciona los mejores productos que puedas vender a precios competitivos. Para competir con tiendas en línea y ventas por catálogo, ofrece un trato amistoso y asesoría profesional. Cuando visites a tus clientes prospecto lleva artículos de muestra y por qué no, uno que otro obsequio. Otro aspecto importante a considerar es contar con una política de devoluciones sin tanta complicación.

Después de que hayas aprendido lo básico de este negocio, es hora de conseguir tus primeros clientes. Además de crear tu propio sitio web, imprime volantes con ofertas y distribúyelos en hospitales, consultorios, centros médicos, etc. Recuerda que muchas enfermeras ofrecen servicios de cuidado en casa. Deja tu información con agencias que coordinen este tipo de servicios.

Aún y cuando la mayoría de los profesionales médicos compran sus propios uniformes, algunos centros compran la vestimenta de todo el personal. Contactar a los dueños o encargados de compras de estos centros, resultará en contratos a largo plazo.

Expandiendo el negocio

A lo largo del camino, seguramente considerarás la expansión de tu negocio. Aunque siempre tendrás la opción de abrir nuevas sucursales en otras áreas, quizá te interese diseñar y producir tu propia línea de uniformes médicos.

Si deseas permanecer con el tema de la reventa, puedes vender uniformes para otras industrias.

