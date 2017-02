COMO INICIAR UN NEGOCIO DE CUPONES

Si está buscando una manera de ganar dinero en casa, puede que le interese saber cómo iniciar un negocio de cupones. Los cupones tienen gran demanda ya que la gente siempre busca maneras de ahorrar dinero. Para este negocio necesita muy poco dinero para inciar, pero tiene potencial para generar buenos ingresos. Todo lo anterior hace de esta idea una elección inteligente para quienes buscan emprender un negocio desde casa.

Hay dos formas de inciar este negocio. El primer método es donde las empresas pagan por incluir su cupón en un folleto. Dicho folleto es distribuido gratis. El segundo método consiste en que los negocios presenten sus cupones para su inclusión en el folleto sin cargo, pero el folleto se vende a un precio predeterminado. Independientemente del camino que elija, concéntrese en un sólo método desde el inicio.

Una vez que haya decidido como iniciar el negocio, necesitará lo siguiente:

* Computadora

* Impresora

* Software de diseño

* Habilidad para diseñar

Busque y construya una buena relación con una imprenta local fiable. La impresora de su casa probablemente será suficiente al pricipio, pero a medida que la base de clientes crezca, será más eficiente y menos costoso trabajar con una imprenta profesional.

Para triunfar con este negocio deberá planear bien la estrategia. La fijación de precios es esencial. Su objetivo será tomar a consideración todos los costos y generar una ganancia mientras mantiene los precios competitivos. No se olvide de considerar todos los costos: su tiempo, impresión, suministros y costos de distribución.

La habilidad para vender y comunicarse le darán una ventaja para aproximarse con los dueños de negocios y con los consumidores.

Utilice el sentido común. En lugar de incluir cupones de cinco diferentes establecimientos de pizzas, incluya cupones sólo de uno. Cada folleto deberá contener cupones de negocios complementarios, y no de competidores. Los dueños de los negocios esperan ver un aumento en las ventas mediante el uso de sus servicios. Si no lo hacen, no participarán de nuevo.

Usted deberá proveer de cupones a los negocios participantes, para que éstos a su vez los tengan listos para sus clientes. Si utiliza el método del folleto gratis, póngalos a disposición en los supermercados, bibliotecas, escuelas y otros lugares públicos. Si usted vende los folletos, las ventas de puerta en puerta son una buena opción. Promuévase utilizando los anuncios de bajo coste en los periódicos locales.

A medida que más dueños de negocios y consumidores conozcan sus servicios, usted podrá pensar en expandir su negocio. Una forma es lanzar un sitio en internet para vender cupones online. Otra opción es crear folletos temáticos. Por ejemplo, cupones para recién casados, estudiantes, jubilados, etc.

