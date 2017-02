Convierta su amor por las mascotas y accesorios en un negocio de tiempo completo iniciando un negocio de collares para perros. Este negocio puede ser emprendido ya sea fabricando los collares o revendiéndolos.

La mayoría de los dueños de perros buscan tener una variedad de collares y arneses. Ya sean pequeños y delicados, grandes y resistentes o hasta con joyas incrustadas, la demanda de collares es muy amplia y variada.

Antes de iniciar este negocio, deberá decidir si va a fabricar los collares o si actuará como revendedor. Como revendedor deberá contar con varios proveeedores confiables y un pequeño capital para construir un inventario decente. Si se decide por elaborar los collares, necesitará abastecerse de una variedad de suministros: hilo de alta resistencia, vinilo, cuero, hebillas, joyería, etc. También necesitará máquina de coser y otras herramientas de mano para pegar aditamentos a los collares.

Una vez que tenga definido que camino seguirá, deberá pensar cómo venderá los collares. Algunas opciones incluyen: ventas online, vender a las grandes tiendas de mascotas o bien abrir su propia tienda. Cualquier opción que elija es viable para hacer de éste un negocio rentable.

* ¿Qué necesito para iniciar?

Si bien una formación o certificaciones no son necesarios, deberá tener experiencia con los perros y conocer las caracterísiticas de un collar seguro y de gran calidad.

Para tener éxito en este negocio, ofrezca un producto único, difícil de encontrar. Recuerde que los collares para perro se venden por todos lados: tiendas para mascotas, tiendas de autoservicio… Si usted es capaz de ofrecer un collar que sea atractivo y/o funcional, habrá personas que preferirán sus collares.

* Encontrando clientes

Una vez que incie este negocio, le será sencillo encontrar clientes. Mire a su alrededor y verá que el mundo esta lleno de dueños de perros. La mayor parte de estas personas adquirirán sus collares si saben que con su compra usted apoyará organizaciones protectoras de animales. Planee donar una parte de sus ganancias a dichas organizaciones y muestre esta información en su sitio web, productos y en la publicidad que despliegue.

Ya que esté en marcha su negocio, le será fácil expandirlo. La industria de suministros para mascotas tiene posibilidades casi infinitas. Además de collares, arneses y correas, puede vender otros productos como juguetes, golosinas, artículos para entrenamiento, etc. Otras oportunidades de expasión podrían ser: entrenamiento de mascotas, aseo de mascotas, venta de animales…

