Si usted es amable, tenaz, y está en busca de una oportunidad de negocio que optimice su talento, emprender una cafetería móvil puede ser la respuesta a su búsqueda.

El café nunca ha sido más popular como hoy en día por lo que una cafatería móvil puede ser una excelente oportunidad para tener éxito.

Hay dos caminos a seguir al iniciar una cafetería móvil. La primera es la venta de café en un camión aparcado en un estacionamiento. La ventaja aquí es que es fácil pasar de un lugar a otro. Las desventajas son los altos costos iniciales y operativos.

La segunda opción es un expendedor móvil de café para venderlo directamente en el lugar de trabajo. Las ventajas de esta opción incluyen bajos costos iniciales y más interacciones personales con los clientes, que a menudo conducen a más ventas.

Cualquiera de estas opciones requiere de una amplia planificación. Considere lo siguiente:

* Elija zonas que no estén atendidas.

* Tome el costo de la gasolina en cuenta a la hora de elegit una zona. No tiene sentido conducir 50 kms si no se obtienen los beneficios suficientes para cubrir los gastos de viaje.

* Investigue los precios de sus futuros competidores.

* Por último, póngase en contacto con las respectivas autoridades de su ciudad/país para solicitar los certificados necesarios que le permitan abrir su negocio.

Claves para el Éxito

* Ofrezca productos de alta calidad y un excelente servicio.

* Sea confiable. Si usted dice que va a llegar a las 9:00 am, esté a las 9:00 am en punto.

* La flexibilidad también es un factor clave. Escuche a sus clientes y esté al tanto de cuáles son sus preferencias. A menudo, los clientes piden sabores de café que no tiene. Haga todo lo posible por satisfacer las solicitudes.

* Si el café no se vende bien, deje de ofrecerlo. Ponga su dinero en productos que la gente quiere. Asegúrese que la calidad de su café sea mejor que el café de la sala de descanso.

Encontrar clientes

Este negocio también implica la búsqueda de clientes en las áreas que no están atendidas o están mal atendidas.

Dado que el suyo será un nuevo negocio, algunas compañías pueden tener dudas acerca usted. Ofrezca muestras gratuitas a modo de prueba, para que pueda mostrar lo que es capaz de hacer. La publicidad impresa y anuncios de radio le podrían dar resultados.

Expandiendo su Cafetería Móvil

El café no será el único producto que le soliciten. Las ideas de expansión incluyen la oferta de una variedad de bebidas, bocadillos, fruta, etc. Haga su camión de café disponible para reuniones de negocios y otros eventos. Esté preparado para contratar empleados para que pueda mantener un alto nivel de servicio al cliente.

