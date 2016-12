AFILIADOS PARA VENDER MÁS

Quienes venden por internet siempre están buscando diferentes formas de aumentar sus ventas y obtener mayores ingresos. Mientras que vender productos a través de sus propia página web es una excelente idea para atraer clientes, el hacer uso de afiliados o asociados para ayudarle a vender estos productos puede incrementar sus ventas un poco más.

Los vendedores afiliados pasan su tiempo publicitándose y promocionándose agresivamente para vender productos y obtener comisión de las ventas. Los dueños de negocios que usan estos afiliados tienen poco tiempo para el marketing.

Es por esto que recurren a los afiliados para ayudarlos a vender sus productos e incrementar sus ventas. Si usted observa las páginas web de algunos de estos negocios, existe un enlace en la parte de debajo para que los vendedores afiliados se registren y comiencen a ganar comisiones por las ventas que consigan.

Obviamente, si usted decide hacer uso de afiliados para vender sus productos, deberá asegurarse de incluir en su presupuesto las comisiones que pagará. Debería vender sus productos a precios que cubran los materiales del producto, trabajo de elaboración, y un poco de ganancia para usted y un poco más extra para los afiliados o asociados.

Mientras más afiliados se registren en su programa, más ventas tendrán sus productos, así que el hacer uso de ellos para promocionar sus productos podría valer la pena a largo plazo. Existen sitios web como Paydotcom que le ayudaran a establecer este tipo de programas de una manera sencilla.

Al hacer uso de afiliados o asociados para promocionar sus productos, usted paga solamente cuando su producto es vendido a través de ellos. Usted no paga un sueldo por empleado -lo que las grandes empresas sí hacen- ya que sus vendedores afiliados no son sus empleados. Ellos simplemente eligen vender sus productos a través de enlaces codificados en sus sitios web.

También puede utilizar compañías como Commission Junction para obtener un programa de afiliados y establecerlo de acuerdo a sus necesidades. Ellos pueden ayudarlo a ponerlo en marcha y encontrar algunos afiliados para vender sus productos. Esto le proporciona algo de publicidad gratuita al tener sus productos visibles en varios sitios web y así llegar a más personas.

Mientras que el uso de afiliados no es necesario para tener su propio negocio, puede ser una estrategia redituable para usted. Considere esta opción una vez que su negocio haya estado en función por algún tiempo y necesite agilizar las cosas e incrementar sus ventas; los afiliados serán capaces de hacer esto por usted.

