Abrir tu propia academia de baile es más fácil que intentar abrir cualquier otro negocio. Hay muchas razones: Es fácil crear clientes cautivos pues aquellos que lleguen a tu estudio tienen un interés real en aprender baile, nadie los está forzando y no lo necesitan: lo quieren.

Habilidades organizacionales, sentido práctico de los negocios y un talento especial para el baile son las claves para planear este pequeño negocio, y tal vez con el tiempo tu estudio se convertirá en una gran academia.

Primer paso: Una buena planeación

Todo buen negocio comenzó con un buen plan de negocios, diseña el tuyo tomando en cuenta las acciones que te permitirán crecer a corto, mediano y largo plazo. Elabora también una lista de las estrategias a seguir para atraer y retener clientes. El local que elijas para tu academia deberá tener el espacio y facilidades necesarias para la comodidad de tus clientes, además del equipo necesario: espejos de pared completa, barras, escritorios para la recepción, sillones cómodos, archiveros para los expedientes de tus clientes, equipo de sonido para tocar la música, etc.

Lo mas difícil para cualquier empresario es mantener al día sus libros de contabilidad, pues a menos que tengas un despacho contable como negocio propio, cualquier otra empresa nace de un sueño que nada tiene que ver con facturas, notas, recibos y cuentas. Si puedes costearlo, se recomienda contratar a alguien que se encargue de esta fastidiosa tarea.

Publicita tu estudio

Para dar a conocer tu academia de baile vas a necesitar un poco de publicidad, no sólo por apertura, sino de forma regular para recordarle a la gente que existe tu negocio. En estos asuntos de mercadotecnia y publicidad, el tamaño no es lo más importante para hacer crecer un negocio, sino enviar el mensaje adecuado por el canal adecuado, y sobre todo, a las personas correctas, aquellos a quienes verdaderamente les interese lo que tú estás ofreciendo. Revisa bien el contenido de tu publicidad y la regularidad con la que la envías a tu público.

Cada evento que tu academia patrocine, o en el que participe, hace crecer el nombre de tu marca y agrega valor a tu compañía. Asegúrate de estar presente en todos los eventos no sólo de baile, sino cualquier cosa que se pueda relacionar y donde puedas estar en contacto y darte a conocer con el público. Publicita tu negocio hasta que la última persona de la ciudad sepa que tu negocio existe.

Acreditacion.

La mayoría de los estudiantes quieren ver que la academia donde estudian tenga credenciales, diplomas y certificaciones de alguna institución reconocida. En tu caso, tal vez sea bueno que muestres certificaciones de la Compañía Nacional de Danza, o de instituciones reconocidas internacionalmente, lo cual no es difícil de conseguir. Muchas de estas instituciones ofrecen certificaciones y reconocimientos para maestros con experiencia y calidad suficiente para enseñar a bailar. Puedes contactarte con alguna en tu país, esto subirá mucho los bonos de tu negocio.

Para empezar con este negocio es importante que realmente seas un experto en lo que vas a ofrecer. Las organizaciones que mencionamos más arriba ofrecen cursos de especialización que puedes ver como una inversión previa a la apertura de tu negocio, o incluso si ya tienes un nivel profesional de baile, puedes abrir el estudio y comenzar a la vez el proceso para certificarte en alguna especialidad: baile de salón, ballet, jazz o incluso en bailes latinos, que aparte de divertido, agregaría valor a tu academia.

Por último.

Hemos llegado a lo que más te gusta, enseñar a tus estudiantes el arte de bailar. Una vez que terminaste con todos los trámites y demás pasos aburridos, puedes comenzar con la verdadera diversión… Las clases de baile comienzan!

Las clases de baile de salón son más agradables en grupos, pero como instructor debes adecuarte a los deseos individuales de tus estudiantes, si prefieren las clases particulares y pueden pagarlas ¿Por qué no hacerlo? Sin embargo, deberás hacer un sondeo con tus competidores para conocer las tarifas de los cursos antes de comprometerte a dar un precio.

Si no hay ningún problema y tus clases son en grupo, la mejor manera de mantener tus grupos completos es hacer felices a los estudiantes y eso se logra poniendo verdadera atención a sus necesidades. Platicar con ellos sobre la forma de mejorar las rutinas, darles la oportunidad de convertirse ellos mismos en maestros cuando han aprendido lo suficiente, dar seguimiento a las quejas, son medidas que te permitirán mantener la lealtad de tus clientes y conseguir más.

