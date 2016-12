INICIA UN NEGOCIO CON ESTILO: CENTRO PILATES

Si lo que estás buscando como opción productiva es un pequeño negocio con grandes oportunidades de éxito, y además te gusta el mundo del fitness, puedes considerar convertirte en instructor de pilates y comenzar tu propio centro.

En vez de interminables repeticiones, las rutinas de pilates se centran en la respiración, el alineamiento, el esfuerzo consciente, y en el trabajo de los músculos base del cuerpo.

En un centro de pilates puedes cobrar por clase o por paquete, ya sea por semana o por mes, incluso puedes ofrecer cursos para principiantes, medios y avanzados.

Ahora, hablando de negocios estrictamente, si de verdad quieres que tu centro tenga éxito, los horarios de clase deben ser convenientes para tus clientes, principalmente en las tardes o durante la hora del almuerzo. Tal vez también quieras ofrecer el servicio de guardería para que quienes tienen niños no tengan ningún pretexto para no ir a las clases, así estarás ofreciendo un plus que no muchos dan.

Este negocio tiene posibilidades de expansión. Puedes complementarlo con otras clases como yoga, meditación, masajes y otras disciplinas holísticas. Sueña en grande y deja espacio para un mayor crecimiento hacia otras áreas del cuidado personal como baños de vapor y otras amenidades. Si ya quieres graduarte como empresario del fitness, puedes contratar a un profesional que haga filmaciones de tus rutinas en DVD para comercializarlas, ya sea entre tus actuales clientes o en línea.

Equipo de Pilates ¿Que necesitas?

El equipo que necesitas para iniciar tu centro de pilates no es difícil de conseguir. Puedes adquirirlo en casi cualquier tienda de fitness o buscar precios más atractivos en tiendas on line.

Generalmente los equipos ya vienen con instructivos en dvd que te ayudarán a sacar el máximo provecho de ellos. Lo básico: bandas flexibles, banquillos, entrenadoras de equilibrio, correctores de columna e incluso maquinas especializadas como el “Pilates Reformer”. Con estas herramientas te aseguras de estar brindando un servicio de calidad a tus clientes.

Una sesión de ejercicio con pilates incluye más de 500 movimientos diseñados para poner a trabajar la mente y el cuerpo completo. El entrenamiento consta de ejercicios de estiramiento y flexión que mejoran considerablemente la postura y condición física, reducen el estrés y moldean una figura más estilizada y con músculos más definidos.

Todos los ejercicios usan varios grupos de músculos y les dan movimiento continuo, por lo que las rutinas no solo marcan los músculos, sino que les dan fuerza.

Certificación como Entrenador

Un entrenador certificado puede enseñar en un centro de pilates, trabajar como instructor independiente o formar alianzas con otros instructores o negocios del mismo ramo.

Hay muchísimas instituciones con la capacidad de certificarte como entrenador de pilates. Generalmente la certificación se da a través de un curso rápido o de un examen cuando ya se tiene experiencia entrenando pilates, o después de aprobar un curso más profundo en la misma escuela. Puedes obtener más información buscando en internet, incluso puedes especializarte en un solo tipo de pilates, como pilates en máquina, pilates con banda flexible, pilates de piso, en fin, hay mucha variedad, elije la que más te convenga.

Si deseas hacer publicidad para atraer mas clientes a tu centro, tienes enfrente numerosas opciones. Una minuciosa búsqueda en internet te mostrará lo que otros estudios de pilates están haciendo para crecer, además algunos comparten consejos e información sobre los ejercicios y las rutinas. Cuando tengas la información suficiente, puedes comenzar a publicitar tus clases y talleres sin que te cueste demasiado, las opciones en internet son buenas, puedes poner anuncios gratuitos en las mismas páginas donde buscaste información de pilates o crear tu propio sitio.

Algo muy importante para cualquier negocio debe ser obtener un seguro. Las compañías de seguros a menudo ofrecen grandes descuentos a los negocios pequeños que no tengan un riesgo elevado. Durante el registro vas a dar información detallada de las máquinas y equipos con los que cuenta tu centro para que queden aseguradas por robo, incendio o cualquier otra cosa que pudiera poner en riesgo tu inversión.

Para manejar los aspectos financieros puedes descargar algún programa de contabilidad gratuito o comprar uno económico y básico que te ayude a controlar tus ingresos y egresos.

Si de verdad quieres iniciar tu propio negocio en un nicho en crecimiento, ésta es tu oportunidad. ¡Ve por ella!

