EMPRENDA SU TIENDA DE HIDROPONIA

Emprender una tienda de hidroponia puede convertir su amor por las plantas y la tecnología en un nuevo negocio rentable.

La hidroponia ha aumentado en popularidad durante la última década como una forma de cultivo sin tierra ya sea para uso comercial o bien personal. Teniendo el espacio suficiente se puede construir un pequeño sistema hidropónico dentro de la misma casa que permite cultivar hierbas, hortalizas y frutas durante todo el año.

Además de ofrecer los más recientes y mejores productos, en su tienda deberá proporcionar información sobre equipos, productos y soluciones para todo tipo de problemas relacionados con la hidroponia.



Consejos básicos.

A la hora de elegir un local, asegúrese que tenga mucho espacio en la parte trasera para guardar todo su inventario: luces, contenedores, tuberías, bombas y productos químicos. En la parte delantera, necesitará una caja registradora, vitrinas y estanterías.

Recuerde reservar mucho espacio para montar diferentes sistemas hidropónicos con el fin de impresionar a sus clientes prospecto.

Aunque no se requiere entrenamiento especial para iniciar una tienda de hidroponia, usted deberá saber más que lo básico. Además de la información que encontrará en internet, hay libros y dvds que hablan del tema. Inclusive algunas universidades incluyen clases de hidroponia en sus programas de estudios agrícolas. Investigue en su ciudad, tal ves encuentre alguna universidad que ofrezca cursos. Inscríbase, le será de mucha utilidad.

Además de los consejos que brindará a sus clientes, ellos buscarán conseguir en su tienda artículos que se necesitan en un apuro. Si una bomba se estropea o se funde un foco de luz, su cliente deberá volver a casa con el reemplazo en lugar de esperar a que se haga el pedido.

Promocionando su Tienda.

Una vez que aprenda cómo iniciar una tienda de hidroponía, la búsqueda de clientes no será demasiado difícil. Las personas que necesitan estos artículos encontrarán su tienda sabiendo de su existencia.

Lance su propio sitio web, promociónese en la radio y periódicos. Antes de darse cuenta, el boca a boca hará el resto.

En el futuro, puede ser que quiera ampliar su negocio. Puede abrir una nueva tienda, vender online o agregar una nueva línea de productos. Otras oportunidades de expansión incluyen el trabajo con los clientes para crear diseños personalizado de sistemas hidropónicos o entrenar a otros para realizar esta tarea. Si usted tiene acceso a un gran espacio, puede configurar su propia granja hidropónica para suministrar a restaurantes productos orgánicos durante todo el año.

